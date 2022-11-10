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Казахстан занимает восьмое место в мире в субиндексе по оказанию онлайн-услуг

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Ноября 2022, 18:20
Казахстан занимает восьмое место в мире в субиндексе по оказанию онлайн-услуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан занимает восьмое место в мире в субиндексе по оказанию онлайн-услуг. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цифровизация – это больше, чем информационные технологии. Цифровизация и цифровая трансформация говорят о положительных изменениях в компании, экономике, во взаимоотношении с клиентами. Мы вместе с вами делаем то, что должны делать все. Благодаря слаженной работе сегодня в рейтинге ООН мы находимся 28 месте по индексу электронного правительства, по его развитию. По субиндексу по онлайн-услугам мы занимаем восьмое место в мире. Мы входим в десятку лучших стран своими услугами в электронном формате», - сказал Багдат Мусин на торжественной церемонии награждения работников цифровизации и информационных технологий.

Глава ведомства отметил, что к этой работе причастны все.

«Когда мы нашли новый виток взаимодействия с цифровыми платформами, с банками, когда дали доступ к той BIG-дате, которая у нас есть, появился новый виток развития. Хочу поздравить вас сегодняшней датой и пожелать, чтобы мы встречались каждый год и отмечали те достижения, которых мы с вами добились», - добавил Багдат Мусин.


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