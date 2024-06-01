В среду в «Институте Эгмонда» — ведущем «мозговом центре» Бельгии состоялась конференция: «Стратегия ЕС в Центральной Азии в новыхгеополитических условиях: есть ли необходимость в обновлении?», сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Мероприятие было организовано председательством Бельгии в Европейском союзе, «Университетом Гента», а также казахстанским экспертным центром «CAPS Unlock» (г. Алматы).

Одним из выступивших экспертов стал научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии (Германия) Темур Умаров, который прокомментировал Kazinform актуальные аспекты внешней политики ЕС в Центральной Азии.

— Данная конференция в г. Брюсселе посвящена обсуждению Стратегии ЕС в Центральной Азии, которая была принята в 2019 году.

Справка Kazinform: 17 июня 2019 года Европейский совет принял выводы по новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, адаптируя политику Евросоюза к новым возможностям, появившимся в регионе.

Европейский совет приветствовал укрепление отношений между ЕС и Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном с момента принятия первой стратегии ЕС для Центральной Азии в 2007 году.

Новая стратегия направлена ​​на содействие устойчивости, процветанию и региональному сотрудничеству в Центральной Азии.

Европейский совет подчеркивает приверженность заключению и реализации амбициозных и взаимовыгодных соглашений о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA) с заинтересованными странами региона. Эти соглашения остаются краеугольным камнем взаимодействия ЕС с Центральной Азией.

Признавая стратегическую роль Центральной Азии в глобальных усилиях по развитию евро-азиатских связей и подчеркивая, что эти усилия должны принести пользу региону, Европейский совет заявляет, что он надеется на расширение сотрудничества со странами Центральной Азии для содействия устойчивому, всеобъемлющему и основанному на правилах сотрудничеству. Совет также подчеркивает совместную заинтересованность ЕС и государств Центральной Азии в активизации сотрудничества для содействия миру в Афганистане.

— Меня в качестве эксперта в Брюссель пригласил Совет международных отношений из Германии (DGAP). Попросили выступить о российско-китайских отношениях, их влиянии на Центральную Азию и в целом по политике государств ЦА к этим странами. Основная тема мероприятия посвящена новой Стратегии Евросоюза по отношению к странам Центральной Азии и вопросам нужно ли пересматривать эту стратегию? Потому что последняя, актуальная Стратегии была принята в 2019 году. С тех пор произошло много событий и в регионе и вне региона, которые сильно повлияли на позиционирование этого региона и международных отношениях. Поэтому исследователи, пригласившие меня, поднимают этот вопрос сегодня на конференции.

Вы, как эксперт, считаете ли своевременным изменение этой Стратегии?

— Здесь два основных момента: в первую очередь надо понимать, что сама по себе Стратегия — не решение вообще всех вопросов и проблем, которые существуют между странами Центральной Азии и Евросоюзом. Главное, конечно имплементация. Известны случаи, когда отношения между странами и разными группами стран улучшались или ухудшались и без всякого документального сопровождения. Поэтому значение Стратегии намного более символично чем оно кажется. При этом не надо и умалять достоинств и символов. Ведь в политике символы очень быстро приобретают вполне себе ощутимые результаты. В целом думаю, что начать говорить хотя бы о том, что Стратегию нужно пересматривать, своевременно. Всё-таки с 2019 года у нас как минимум произошло: глобальное изменение или пересмотр отношения к здравоохранению из-за пандемии COVID-19. У нас крупнейший в 21 веке конфликт в границах Европы. Интеграция стран Центральной Азии движется семимильными шагами. Конечно же Афганистан, где с 2021 года многие забыли, что это очень важная тема. При этом все понимают, что он никуда не делся и «Талибан» по-прежнему остаётся у власти и с Афганистаном необходимо вести какие-то отношения. Вот собственно весь комплекс этих вопросов произошел после 2019 года. И та Стратегия ЕС, которая действует — не учитывает тех изменений, которые произошли за это время. Мое мнение — пересмотреть эту концепцию сегодня — своевременно. Если мы начали говорить об этом сегодня, Стратегии естественно не будет принята в этом году или в ближайшее время. По крайней мере на ближайшие несколько лет будет происходить обсуждение нового документа.

Как оцениваете отношения Казахстана и Евросоюза?