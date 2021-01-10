Казахстан занимает первое место в плане стабильности и развития - независимый эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На протяжении 30 лет мы видим, что Казахстан стабильно развивает свои демократические институты, и общество поддерживает этот процесс. Об этом сказал советник Министерства окружающей среды и урбанизации Турции, независимый эксперт Тугрул Чамаш в ходе брифинга независимых зарубежных наблюдателей за выборами депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень рад, что у меня появилась возможность понаблюдать за выборами в Казахстане. В том году исполняется 30 лет Независимости Казахстана. Казахстан проходит очень непростой путь, за эти 30 лет государственность Казахстана укрепилась. 30 лет продолжаются реформы. Мы видим, что они очень успешно проводятся. При Нурсултане Назарбаеве начался этот процесс и сейчас продолжаются при Касым-Жомарте Токаеве. Можно сказать, что Казахстан занимает первое место в плане стабильности и развития», - отметил независимый эксперт.

«Посетили несколько пунктов, выборы проходят достаточно прозрачно. Видно, что санитарные меры соблюдаются. Организованы места для людей с инвалидностью. Была возможность оценить, высокий интересный различных слоев населения. Обсудили выборы с гражданами. выборы проходят демократично . . Люди имеют возможность свой выбор. Это говорит о том , что Казахстан сделал важный шаг в сторону демократии», - сказал наблюдатель из Турции Зеки Хаман.

«30 лет Независимости - за это время Казахстан укрепился. Делаются успешные реформы. В Турции тоже наблюдаю за РК. Казахстан проходит успешный путь демократизации. В Кырзгыстане тоже проходят выборы. Несмотря на условия (пандемия и суровые зимние условия), видно, что все меры безопасности соблюдены. Нарушений не было благодаря тщательной подготовке. Созданы комфортные условия на участках. Есть взаимопонимание между государством и обществом. Статья Главы государства показывает, какой путь прошёл РК в течение 30 лет. Развитие идёт во всех сферах», - добавил Тугрул Чамаш.

Напомним, сегодня в 07:00 в Казахстане началось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. Голосование на избирательных участках пройдет с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени.