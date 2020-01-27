Казахстан занимает особое место в исламском мире - наследный принц Абу-Даби
АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Казахстан и ОАЭ прилагают совместные усилия для повышения авторитета ОИС. Об этом заявил наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян в ходе встречи с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вы знаете о ситуации в регионе. В этой связи Эмираты заинтересованы в мирном разрешении вопросов и укреплении толерантности, в проживании в мире и согласии на международной арене», - сказал Мухаммед бен Заид Аль Нахаян
Наследный принц Абу-Даби также добавил, что Эмираты и Казахстан установили тесное сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества.
«Наши страны прилагают совместные усилия для повышения авторитета этой организации. Казахстан занимает особое место в исламском мире», - подчеркнул шейх.
Он также выразил уверенность в том, что визит Президента РК поднимет на новый уровень взаимоотношения между нашими государствами.
«В ходе переговоров на высоком уровне были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также планируется обсуждение ряда вопросов по укреплению партнерства во многих сферах экономики. По итогам встречи будет подписан ряд документов», - добавил Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.
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