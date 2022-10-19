Казахстан занимает 81-ое место по развитию инфраструктуры для международных отгрузок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан занимает 84-ое место в глобальном рейтинге по международным отгрузкам. Об этом сообщила руководитель подразделения логистики Адани групп Сандип Мехта, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если посмотреть на глобальную статистику по Казахстану, то Казахстан занимает 71-ое место в общем индексе (грузоперевозок) и Казахстану по инфраструктуре отводится 81-ое место и 84-ое место по международным отгрузкам, потому что Казахстан не имеет выхода к морю», - сказала Сандип Мехта.

Эксперт отметила, что Казахстан в этом контексте зависит от других стран, так как 90 % глобальной торговли проходит через морские маршруты.

«Мы учитываем еще и перевозку железнодорожным транспортом и трубопроводу, поскольку Казахстан нефтяная страна», - добавила Сандип Мехта.