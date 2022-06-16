16 Июня 2022 15:13

Казахстан занимает 20 место в мире по выбросам углекислого газа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2035 году согласно концепции энергетической отрасли свыше 5 ГВт электрической энергии будет производиться в стране за счет возобновляемых источников энергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тренды декарбонизации актуальны как никогда. Большинство крупных финансовых институтов инвестиционных фондов полностью отказались от проектов, связанных с ископаемыми видами топлива, углем в пользу «зеленых» технологий. Более 130 стран уже заявили о цели по достижению углеродной нейтральности. До 80% мировых выбросов связаны с производством энергии. Этот вид отрасли является основным фактором негативного влияния на изменение климата», - сказал представитель Минэкологии в ходе международного горно-металлургического конгресса Олжас Агабеков.

На панельной сессии «Декарбонизация экономики: вызовы для предприятий горно-металлургического сектора» обсуждались вопросы углеродного регулирования, трансформации казахстанской энергосистемы.

«Казахстан занимает 20 место среди 221 страны по выбросам углекислого газа и 10 место - по выбросам на душу населения. Выбросы парниковых газов в 2020 году согласно последней инвентаризации составили 351 млн тонн СО2 эквивалента (углекислый газ). Если брать во внимание нашу цель, то к 2030 году нам необходимо достичь уровня 324 млн тонн по выбросам углекислого газа. Учитывая, что Казахстан планирует находиться в тренде декарбонизации, Глава государства заявил о цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году», - пояснил глава департамента климатической политики и зеленых технологий.

«К 2035 году согласно концепции энергетической отрасли свыше 5 ГВт электрической энергии будет производиться в стране за счет возобновляемых источников энергии. Это важный инструмент для сокращения выбросов парниковых газов, замещения выбросов парниковых газов и постепенного замещения генерации в зависимости от ископаемого вида топлива. Мы планируем приступить к интеграции системы торговли с системой государственного регулирования выбросов парниковых газов и интегрировать с европейской системой. С 2026 года согласно предложению Еврокомиссии будет взиматься плата за выбросы парниковых газов», - добавил Олжас Агабеков.



