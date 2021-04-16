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    09:24, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан занимает 110 место в мировом рейтинге по количеству случаев COVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Республика Казахстан занимает 110 место в мировом рейтинге по количеству случаев COVID-19 с показателем 14,565 на 1 млн населения, по показателю количество смертей от COVID-19 Казахстан занимает 107 место в мире, удельный вес выздоровевших от коронавирусной инфекции составляет 98,4%, передает МИА «Казинформ».

    Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире остается напряженной. В сутки в США регистрируется более 76 тысяч новых случаев, в ряде стран Европы таких как Турция – 62 тысячи, Франция – 43 тысячи, Германия – 32 тысячи, Польша – 21 тысяча и т.д., отмечается рост коронавирусной инфекции. Правительства многих стран принимают меры по ужесточению ограничительных мер.

    В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции в Турецкой Республике и в нашей стране усилен санитарно-карантинный контроль на государственной границе в части сокращения международных рейсов с Турцией.

    На сегодняшний день в мире по данным www.worldometers зарегистрировано более 139 млн случаев COVID-19, прирост заболеваемости – 0,6. Умерло 2 984 721 человек, показатель летальности составил – 2,1%.

    При перерасчете на 1 млн человек наиболее неблагополучная ситуация в Чехии, где показатель составил 148,269, в США – 96,682, Франции – 78,759, Турции – 47,331, Германии – 36483.

    С начала пандемии Республика Казахстан в этом рейтинге занимает 110 место с показателем 14,565 на 1 млн населения, по показателю количество смертей от COVID-19 Казахстан занимает 107 место в мире, удельный вес выздоровевших от коронавирусной инфекции составляет 98,4%. По охвату населения тестами на КВИ Казахстан в мировом рейтинге занимает 71 место.

    Для стабилизации эпидемиологической ситуации Правительством Казахстана реализуется комплекс ограничительных мер, а также проводится массовая вакцинация населения против COVID-19. На сегодня привито более 560 тысяч граждан, ежедневный охват вакцинацией составил более 70 тысяч человек.

    С 1 февраля в регионы поставлено 922 тысячи доз вакцины «Спутник V». В наличии в регионах имеется 417 тысяч доз вакцин. Всего в апреле запланирован доступ к вакцинации более 2 млн человек т.е. 23,4% от подлежащего контингента. С учетом проводимых переговоров с производителями в Казахстане в первом полугодии планируется поступление более 6 млн доз вакцин, что позволит охватить 64% от подлежащего контингента.

    На сегодня в кампанию иммунизации против КВИ по Республике вовлечены 1281 прививочных кабинета, из них 230 передвижных выездных прививочных пунктов задействованы для проведения вакцинации в торговых центрах, в местах массового скопления населения и отдаленных районах, организованных коллективах. Передвижные выездные прививочные пункты оснащены обученным медицинским персоналом и специальным холодильным оборудованием.

    В целом принятые Правительством РК комплекс мер позволил достичь хороших показателей в мировом рейтинге по короновирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Коронавирус в мире Главная Минздрав РК
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