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Казахстан закупит 34 холодильника для транспортировки вакцины Pfizer
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан закупит 34 холодильника для транспортировки вакцины Pfizer. Об этом на онлайн-брифинге в СЦК рассказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Чтобы вакцина Pfizer долго хранилась, ее нужно транспортировать при минус 70 градусах. Как Казахстан решает вопрос транспортировки и хранения вакцин?» - спросила журналист.
Вице-министр здравоохранения отметила, что транспортировка при минус 70 градусах – главное условие для этой вакцины.
«Поэтому все регионы обеспечим холодильниками. Было принято решение закупить 34 холодильника для транспортировки и хранения вакцины», - пояснила Ажар Гиният.
Как сообщалось ранее, министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что список вакцинации вакциной Pfizer может расшириться - помимо детей от 12 лет и беременных, в него могут войти и кормящие мамы.
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