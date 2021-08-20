+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан закупит 34 холодильника для транспортировки вакцины Pfizer

20 Августа 2021 18:18
Поделиться:
Казахстан закупит 34 холодильника для транспортировки вакцины Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан закупит 34 холодильника для транспортировки вакцины Pfizer. Об этом на онлайн-брифинге в СЦК рассказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Будет ли платной прививка для людей с поддельными паспортами вакцинации
Какие вакцины сейчас доступны казахстанцам Какие требования к школам установит Минздрав Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой

«Чтобы вакцина Pfizer долго хранилась, ее нужно транспортировать при минус 70 градусах. Как Казахстан решает вопрос транспортировки и хранения вакцин?» - спросила журналист.

Вице-министр здравоохранения отметила, что транспортировка при минус 70 градусах – главное условие для этой вакцины.

«Поэтому все регионы обеспечим холодильниками. Было принято решение закупить 34 холодильника для транспортировки и хранения вакцины», - пояснила Ажар Гиният.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что список вакцинации вакциной Pfizer может расшириться - помимо детей от 12 лет и беременных, в него могут войти и кормящие мамы.



Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Будет ли платной прививка для людей с поддельными паспортами вакцинации
Какие вакцины сейчас доступны казахстанцам
Какие требования к школам установит Минздрав
Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой
Популярное
1 Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
2 Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
3 Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
4 Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
5 Жительница Алматы держала дома 30 кошек
6 В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
Читайте также
При выявлении одного школьника с КВИ весь класс с учителями будут сдавать ПЦР-тест
Насколько активно вакцинируют сельских жителей, рассказали в Минздраве
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
Жительница Алматы держала дома 30 кошек
В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив