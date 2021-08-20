Казахстан закупит 34 холодильника для транспортировки вакцины Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан закупит 34 холодильника для транспортировки вакцины Pfizer. Об этом на онлайн-брифинге в СЦК рассказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы вакцина Pfizer долго хранилась, ее нужно транспортировать при минус 70 градусах. Как Казахстан решает вопрос транспортировки и хранения вакцин?» - спросила журналист.

Вице-министр здравоохранения отметила, что транспортировка при минус 70 градусах – главное условие для этой вакцины.

«Поэтому все регионы обеспечим холодильниками. Было принято решение закупить 34 холодильника для транспортировки и хранения вакцины», - пояснила Ажар Гиният.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что список вакцинации вакциной Pfizer может расшириться - помимо детей от 12 лет и беременных, в него могут войти и кормящие мамы.



