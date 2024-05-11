Казахстан закупает электроэнергию у России для майнинговых ферм

В 2024 году почти половина российского экспорта электроэнергии направлено в Казахстан. В I квартале 2024 года объем поставок составил 977 млн киловатт-час, что на 29% больше нежели за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Указанную выше информацию ранее публиковало издание «Коммерсантъ», где также отмечалось, что максимальный объем поставки из РФ в 354 млн киловатт-час был в январе, а к марту показатель снизился до 280 млн киловатт-час.

- Казахстан обязан планировать покупку электроэнергии из РФ на следующий день, а поставка сверхплановых объемов обходится дороже. В первом квартале текущего года Казахстан купил сверх плана 607 млн киловатт-час, или около 62% от всех поставок из России, – пишет «Коммерсантъ».

Агентству Kazinform в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что дефицит электроэнергии в Казахстане наблюдается исключительно в пиковые часы потребления и покрывается путем планового импорта электрической энергии из энергосистем сопредельных государств.

- С 1 января по 31 марта 2024 года единый закупщик электрической энергии ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» импортировал 368 млн киловатт-час электрической энергии из России. Необходимо отметить, что импортные поставки осуществляются исключительно для функционирующих на территории страны субъектов цифрового майнинга и для локального покрытия недостающих мощностей, – заявили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что объемы импорта электрической энергии зависят от ряда причин, в том числе от вывода в плановый ремонт отечественных электростанций. При этом цена на импортируемую электрическую энергию зависит от часов поставки.