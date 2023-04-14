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Казахстан заканчивает домашний чемпионат Азии с 7 золотыми медалями

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Апреля 2023, 23:18
Казахстан заканчивает домашний чемпионат Азии с 7 золотыми медалями Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан заканчивает домашний чемпионат Азии с 7 золотыми медалями. У вольников - четыре золота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

В двух последних финалах чемпион Азии-2020 Юсуп Батырмурзаев (125 кг) проиграл монголу Лхагвагереле Мунхтуре, а призер молодежного чемпионата Азии Ризабек Айтмухан (92 кг) уступил японцу Арашу Йошиде.

Сборная Казахстана по вольной борьбе стала первой в командном зачете - 4+2+1, опередив Монголию (1+1+3) и Кыргызстан (1+1+2).

У вольников золото выиграли Санжар Досжанов (70 кг), Дархан Есенгали (74 кг), Болат Сакаев (79 кг) и Азамат Даулетбеков (86 кг), Ибрагим Магомадов (72 кг) в греко-римской борьбе, Эльмира Сыздыкова (76 кг) и Жамиля Бакбергенова (72 кг) - в женской борьбе.


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