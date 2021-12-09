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Казахстан заинтересован в расширении географии участия в миротворческих операциях ООН - Минобороны

9 Декабря 2021 18:33
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Казахстан заинтересован в расширении географии участия в миротворческих операциях ООН - Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представители Министерства обороны Республики Казахстан приняли участие в Саммите министров обороны государств – членов Организации Объединенных Наций по вопросам миротворчества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

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В рамках мероприятия изучены пути дальнейшего развития миротворческой деятельности ООН и подведены итоги реализации предложений «Действия для поддержания мира», выдвинутых Генеральным секретарем ООН в марте 2018 года.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов проинформировал участников конференции о деятельности Казахстана в поддержании мира, отметив активное участие государства в миротворческих операциях Организации.

«В системе готовности миротворческого потенциала заявлены специализированные подразделения, отвечающие текущим потребностям в операциях. Это военно-полевой госпиталь, отряд военной полиции, инженерно-саперное и разведывательное подразделения», – отметил в своем выступлении генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Кроме того, он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в получении дополнительных квот для казахстанских миротворцев, укреплении миротворческого потенциала страны и расширении географии участия в миротворческих операциях ООН.

С 2007 года более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в миссиях ООН в Непале, Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре и Ливане. Кроме того, с 1992 по 2001 год более 9 000 военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований выполняли задачу по усилению охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке. Свыше 300 военнослужащих с августа 2003 года по октябрь 2008 года в составе инженерно-саперного отряда казахстанского миротворческого батальона «Казбат» выполняли миссию в Ираке.


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