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Казахстан заинтересован в привлечении машиностроительных технологий из Словакии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Словакия заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном в сферах образования, обороны и сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Межпарламентское взаимодействие и экономическое сотрудничество Казахстана и Словакии обсудили на встрече председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева и председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко. Стороны отметили динамичное развитие отношений между двумя странами и необходимость более эффективного сотрудничества парламентов.
Спикер Сената подчеркнула, что наша страна придаёт особое значение сотрудничеству с ОБСЕ, в которой в этом году успешно председательствует Словакия. Дарига Назарбаева отметила, что Казахстан поддерживает программу словацкого председательства и готов помочь в реализации заявленных планов.
Глава Сената также акцентировала внимание на расширении взаимодействия двух стран в области торгово-экономического сотрудничества. Особенно Казахстан заинтересован в привлечении машиностроительных технологий из Словакии. Также, по словам Дариги Назарбаевой, словацкие бизнесмены могут использовать преимущества ЕАЭС.
«Предлагаем словацким бизнесменам создавать высокотехнологичные совместные предприятия в Казахстане с выходом на многомиллионный рынок союза. Наша страна может стать мостом для продвижения вашей продукции на рынки третьих стран», - отметила Дарига Назарбаева.
В свою очередь председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко поблагодарил главу Сената за встречу, выразил готовность развивать сотрудничество как на экономическом, так и на законодательном уровне.
Также глава парламента Словакии рассказал об инвесторах, которые заинтересованы в Казахстане как в площадке для развития крупных инвестиционных проектов.
Кроме того, Андрей Данко заверил в готовности сотрудничества в области образования, обороны и сельского хозяйства, в том числе сотрудничества в сфере развития лесного хозяйства.
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