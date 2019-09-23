Казахстан заинтересован в привлечении машиностроительных технологий из Словакии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Словакия заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном в сферах образования, обороны и сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Межпарламентское взаимодействие и экономическое сотрудничество Казахстана и Словакии обсудили на встрече председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева и председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко. Стороны отметили динамичное развитие отношений между двумя странами и необходимость более эффективного сотрудничества парламентов.





Спикер Сената подчеркнула, что наша страна придаёт особое значение сотрудничеству с ОБСЕ, в которой в этом году успешно председательствует Словакия. Дарига Назарбаева отметила, что Казахстан поддерживает программу словацкого председательства и готов помочь в реализации заявленных планов.

Глава Сената также акцентировала внимание на расширении взаимодействия двух стран в области торгово-экономического сотрудничества. Особенно Казахстан заинтересован в привлечении машиностроительных технологий из Словакии. Также, по словам Дариги Назарбаевой, словацкие бизнесмены могут использовать преимущества ЕАЭС.

«Предлагаем словацким бизнесменам создавать высокотехнологичные совместные предприятия в Казахстане с выходом на многомиллионный рынок союза. Наша страна может стать мостом для продвижения вашей продукции на рынки третьих стран», - отметила Дарига Назарбаева.

В свою очередь председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко поблагодарил главу Сената за встречу, выразил готовность развивать сотрудничество как на экономическом, так и на законодательном уровне.

Также глава парламента Словакии рассказал об инвесторах, которые заинтересованы в Казахстане как в площадке для развития крупных инвестиционных проектов.

Кроме того, Андрей Данко заверил в готовности сотрудничества в области образования, обороны и сельского хозяйства, в том числе сотрудничества в сфере развития лесного хозяйства.