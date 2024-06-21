Казахстан заинтересован в переходе угольных станций на газ

Казахстан заинтересован в развитии возобновляемой, атомной и водородной энергетики, перехода угольных станций на газ. Об этом на четвертом совещании министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Второе. Важным направлением развития энергетического сектора для всех стран ШОС, безусловно, является развитие низкоуглеродного трека, достижение углеродной нейтральности и поэтапного энергетического перехода. Мы заинтересованы в развитии этого направления в контексте вопросов глобального изменения климата, основываясь на национальных приоритетах обеспечения устойчивого социально-экономического развития и обеспечения энергетической безопасности государств ШОС, – сказал Алмасадам Саткалиев на совещании.

Он подчеркнул, что важно придерживаться реалистичного курса, направленного на переход к низкоэмиссионной энергетике, основанном на научный подход и включающйй сбалансированное внедрение новых видов энергии, при этом учитывая необходимость использования традиционных видов энергии.

– Первостепенным мы считаем развитие передовых, низкоэмиссионных технологий, мобилизацию «зеленого» финансирования и развитие кадрового потенциала в интересах повышения благосостояния граждан и обеспечения устойчивого развития стран ШОС, – добавил министр энергетики РК.

Также Алмасадам Саткалиев отметил, что Казахстан считает важным поддержать совместные усилия по утроению мощностей возобновляемой энергетики на глобальном уровне и удвоению глобальных среднегодовых темпов улучшения энергоэффективности к 2030 году.

Кроме того, первостепенным является внедрение «зеленых» технологий по улавливанию и сокращению выбросов на нефтегазовых предприятиях.