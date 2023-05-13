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Казахстан забросил первую шайбу на ЧМ-2023 по хоккею

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Мая 2023, 20:20
Казахстан забросил первую шайбу на ЧМ-2023 по хоккею Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана забросила первую шайбу на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Сборная Казахстана забросила первую шайбу в первом матче против команды Норвегии. На 16-й минуте результативным броском отметился Максим Мухаметов.

Сборная Казахстана пока проигрывает Норвегии со счетом 1:2. У норвежцев отличились Микаэль Хага (8-я минута) и Оле Юлиан Хольм (10-я минута).

Соперниками Казахстана по группе А также являются сборные Швейцарии, Канады, Чехии, Словакии, Латвии и Словении. Матчи группового этапа сборная Казахстана проводит в Риге.


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