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Казахстан забил первый гол в отборе на Евро-2024

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Марта 2023, 21:43
Казахстан забил первый гол в отборе на Евро-2024 Фото: instagram.com/kff_team

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана вышла вперед в матче со Словенией в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

На 24-й минуте Максим Самородов откликнулся на подачу с фланга Яна Вороговского и забил головой.

Таким образом, на данный момент Казахстан выигрывает у Словении со счетом 1:0.


Напомним, стартовый состав сборной Казахстана на эту игру выглядит так: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин. Быстров, Вороговский, Оразов, Тагыберген, Дарабаев, Самородов, Аймбетов.

Также в группе отбора на Евро-2024 соперниками сборной Казахстана будут команды Дании, Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино.




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