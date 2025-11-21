Казахстан за 30 лет поднялся до уровня средней державы — политолог
Казахстан, последовательно придерживаясь многовекторной внешней политики, сумел обеспечить безопасность общества и завоевать доверие населения. Такое мнение в подкасте агентства Kazinform BIZDIÑ ORTA высказал политолог, эксперт по международным отношениям Риззат Тасым.
— На фоне мировых событий казахстанская внешняя политика заметно выделяется. Во-первых, в международных отношениях появилось понятие эрозии суверенитета: на мировой арене усилились действующие субъекты, которые не являются государствами. В целом связь между людьми и государством, а также процессы, происходящие внутри обществ, оказывают сильное воздействие. Вследствие этого участились случаи раскола по политическим идеям и ценностям. В таких условиях проводить государственную политику, отвечающую интересам общества, чрезвычайно сложно, — отметил Риззат Тасым.
По мнению политолога, Казахстан последовательно защищает национальные интересы и успешно реализует многовекторный подход.
— За более чем 30 лет государство, которое в самом начале только делало свои первые шаги как субъект международных отношений, поднялось до уровня средней державы. И это не самооценка Казахстана, а признание международного сообщества. Во-вторых, если смотреть глазами внутренней аудитории, я бы дополнил: проводимую Казахстаном многовекторную политику можно назвать прагматичной многовекторной политикой, и внутри общества укрепилось доверие к ней. Ведь цель любой внешней политики — обеспечение национальной безопасности, — подчеркнул он.
Эксперт также отметил, что многовекторность стала фактором, обеспечивающим общественную безопасность, благодаря чему укрепилось и доверие граждан.
— Сейчас, если какая-либо политическая сила попытается направить внешнюю политику Казахстана односторонне, в пользу одного государства, или даже просто озвучить подобные намерения, самое примечательное — население само выступит против этого. Это серьезный показатель для сторонников многовекторного подхода. С другой стороны, и в международном сообществе усилилось доверие к Казахстану и его политике. За эти годы мировое сообщество убедилось, что Казахстан не приносит в жертву долгосрочные стратегии ради мелкой краткосрочной выгоды. Напротив, страна способна проводить взвешенную, уравновешенную политику, с ней можно выстраивать долгосрочные отношения, можно рассчитывать на нее и по вопросам союзничества. Именно благодаря этому Казахстан сегодня участвует в решении глобальных вопросов, — резюмировал Р. Тасым.