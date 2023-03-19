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Казахстан является важным геополитическим игроком для Евросоюза – депутат Словакии

Автор:  
Анеля Касымова
19 Марта 2023, 17:27
Казахстан является важным геополитическим игроком для Евросоюза – депутат Словакии Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Народной рады Словацкой Республики Петер Кмец отметил важную роль Казахстана для Евросоюза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан очень важная страна в Средней Азии для развития двусторонних отношений и очень важный геополитический игрок для отношений с Евросоюзом. Вы видите, что начинаются очень интенсивные связи с Евросоюзом. Во-первых, по сотрудничеству в области энергетики, потому что Казахстан становится очень сильным игроком», - сказал он во время пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям в Астане.

В столицу Казахстана Петер Кмец прибыл в качестве международного наблюдателя за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, которые проходят сегодня в Казахстане. Он подчеркнул, что процесс голосования проходит спокойно и это результат работы политического руководства Казахстана.

«Избиратели показывают очень высокий интерес к выбору представителей политической власти в Парламенте и в региональных структурах. Я думаю, когда новый Парламент будет создан, мы, словацкие депутаты, создадим группу дружбы и будем дальше развивать эти дружеские отношения», - заключил Петер Кмец.

Ранее депутат Парламента Румынии Борис Волосатый заявил о готовности открыть черноморские пути с выходом на Европу для Казахстана.


Выборы   Евросоюз   Политика   Словакия   Выборы в Мажилис  
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