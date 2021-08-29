Казахстан является пионером в ядерном вопросе - Кьелл Магне Бондевик

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Казахстан является пионером в ядерном вопросе. Когда страна обрела независимость, она удалила со своей территории все ядерное оружие советской эпохи. Позже Казахстан проводил активную деятельность на международном уровне ради цели избавления мира от ядерного оружия. Об этом говорится в статье бывшего премьер-министра Норвегии, ныне руководителя Осло Центра Кьелла Магне Бондевика, которая была опубликована в норвежской газете «Vårt Land» в честь 30-летия Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Как отмечает автор, поскольку Казахстан возглавлял ОБСЕ, страна выделила два основных направления: работа по ядерному разоружению и межконфессиональному диалогу.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, представляет собой естественную организационную основу для расширенного сотрудничества. Здесь Казахстан является членом и играет активную роль. Например, Кайрат Абдрахманов, бывший министр иностранных дел страны, сейчас является Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств в ОБСЕ.

Эта организация, которую часто недооценивают, сыграла решающую роль, когда революция прокатилась по Восточной и Центральной Европе, а затем и по самому Советскому Союзу около 30 лет назад. Странам, которые этого хотели, было еще далеко до членства в НАТО и ЕС. Но ОБСЕ уже была устоявшимся местом встречи бывших коммунистических стран и демократического Запада. Это способствовало большему взаимопониманию и стабильности между странами, которые ранее были разделены «железным занавесом» и различными военными союзами и идеологиями.

30-летие независимого Казахстана - это возможность вспомнить достигнутые страной результаты и ту роль, которую она играет. Но это также возможность побудить Европу и сам Казахстан к более тесному сотрудничеству для укрепления безопасности, демократии и прав человека в Центральной Азии и во всем мире.



