Казахстан является пионером в ядерном вопросе - Кьелл Магне Бондевик
Как отмечает автор, поскольку Казахстан возглавлял ОБСЕ, страна выделила два основных направления: работа по ядерному разоружению и межконфессиональному диалогу.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, представляет собой естественную организационную основу для расширенного сотрудничества. Здесь Казахстан является членом и играет активную роль. Например, Кайрат Абдрахманов, бывший министр иностранных дел страны, сейчас является Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств в ОБСЕ.
Эта организация, которую часто недооценивают, сыграла решающую роль, когда революция прокатилась по Восточной и Центральной Европе, а затем и по самому Советскому Союзу около 30 лет назад. Странам, которые этого хотели, было еще далеко до членства в НАТО и ЕС. Но ОБСЕ уже была устоявшимся местом встречи бывших коммунистических стран и демократического Запада. Это способствовало большему взаимопониманию и стабильности между странами, которые ранее были разделены «железным занавесом» и различными военными союзами и идеологиями.
30-летие независимого Казахстана - это возможность вспомнить достигнутые страной результаты и ту роль, которую она играет. Но это также возможность побудить Европу и сам Казахстан к более тесному сотрудничеству для укрепления безопасности, демократии и прав человека в Центральной Азии и во всем мире.