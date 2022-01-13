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Казахстан является очень важным партнером для Польши - посол

13 Января 2022 18:53
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Казахстан является очень важным партнером для Польши - посол

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Казахстан Селим Хазбиевич прокомментировал последние события в стране и отметил, что Казахстан является важным партнером для этой европейской страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Польское общество, Правительство и Министерство иностранных дел Польши внимательно следили на всеми событиями, которые произошли в Казахстане. Для нас Казахстан является очень важным партнером в политическом, экономическом плане, также в общественном. Казахстанские студенты учатся в польских вузах. Польские предприятия имеют свой бизнес в Казахстане», - рассказал Селим Хазбиевич в рамках встречи министра иностранных дел с представителями иностранного дипкорпуса в столице.

Также, как считает посол, Казахстан является очень важной частью геополитического процесса в мире.

«Польша является членом Евросоюза, председателем ОБСЕ. Министр иностранных дел Польши говорил уже с казахстанским министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. 11 января они обсудили часть проблем, существующих в Казахстане. Я бы хотел сказать, что министр Тлеуберди тоже посетит Польшу в феврале. Дипломатические разговоры будут продолжаться. Польша, как председатель ОБСЕ, очень внимательно наблюдает за происходящими событиями», - поделился Селим Хазбиевич.

Селим Хазбиевич выразил свои соболезнования всем родным и близким погибших в результате беспорядков, имевших место в Алматы и ряде других городов Казахстана.



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#ОБСЕ   #МИД РК   #Польша  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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