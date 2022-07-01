Казахстан является надежным и дружественным партнером ЕС - Жозеп Боррель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, заявил, что казахская дипломатия имеет многовековые корни, которые являются наследием мудрой дипломатии Великой степи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня свое тридцатилетие отмечает дипломатическая служба Казахстана. Казахская дипломатия имеет многовековые корни, которые являются наследием мудрой дипломатии Великой степи. Благодаря этим корням удалось сохранить одну из крупнейших стран мира на стыке Европы и Азии», - сказал Жозеп Боррель, выступая на международной конференции: «Республика Казахстан в современной системе международных отношений».

Представитель ЕС подчеркнул, что казахстанские дипломаты усердно работали, чтобы превратить Казахстан в суверенное, мирное и открытое государство.

«Это сложно в геополитическом контексте и в условиях географического положения, характеризующимся отсутствием выхода к морю. За последние 30 лет Казахстан прочно зарекомендовал себя в качестве активного и авторитетного члена международного сообщества. Казахстан является одним из наиболее активных сторонников движения за нераспространение и безъядерный мир, ведущим государством Центральной Азии, а также надежным и дружественным партнером Европейского союза. От имени ЕС я искренне поздравляю Казахстан и его дипломатов, желаю вам успехов, процветания и мирного развития на долгие годы вперед», - добавил Жозеп Боррель.