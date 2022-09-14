Казахстан является моделью мира и согласия - Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов выступил на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Кайрата Абдрахманова, сегодняшнее мероприятие демонстрирует стремление духовных лидеров поощрять диалог, строить мир и способствовать терпимости и взаимопониманию.

В своем слове Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств напомнил, что более 10 лет назад на саммите ОБСЕ, прошедшем в столице Казахстана, была принята Астанинская декларация. На сегодняшний день это единственная декларация, принятая всеобщим голосованием.

«В Астанинской декларации страны-участники ОБСЕ выразили свое намерение создавать неделимое сообщество безопасности в Евроатлантическом регионе на основе общих ценностей. Декларация также подчеркнула, что необходимо сделать дополнительное усилие для того, чтобы бороться с дискриминацией и нетерпимостью. В декларации подчеркивается, что нам необходимо делать все, чтобы поддерживать диалог во имя мира», - сказал Кайрат Абдрахманов.

По его словам, терпимость - ключ для разрешения конфликтов и строительства справедливого общества.

«Как мы видели, во время пандемии возникали новые конфликты и мы должны понимать и признавать, что пространство диалога во время изоляции сократилось. Поэтому, и подошло время работать рука об руку и, принимая во внимание важность религий, религиозных лидеров в политическом социальном развитии мира и человечества в постпандемический период. Мы должны создавать новую повестку дня», - выразил мнение Кайрат Абдрахманов.

Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств отметил, что в 1992 году был создан институт верховного комиссара ОБСЕ по религиозным меньшинствам.

«Казахстан является моделью терпимости, мира и согласия в Центральной Азии и далеко за пределами. Народ Казахстана играет очень важную роль для создания многонациональной и многоконфессиональной страны. Мы в настоящее время отмечаем многообразие как инструмент для того, чтобы достичь единства. Для достижения религиозного и, в особенности, социального единства государство и правительство должны принимать самые решительные меры по многим направлениям», - считает он.

Сегодня в столичном Дворце Независимости начал свою работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поприветствовал религиозных лидеров, отметив, что для Казахстана - это высокая честь собрать всех самых влиятельных лидеров мира в столице.