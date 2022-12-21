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Казахстан является лидером в вопросах противодействия гендерному неравенству в ЦА – Аида Балаева

21 Декабря 2022, 15:27
Казахстан является лидером в вопросах противодействия гендерному неравенству в ЦА – Аида Балаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан за годы Независимости принял ряд прогрессивных мер в области противодействия гендерному неравенству. Об этом заявила заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан за годы Независимости принял ряд прогрессивных мер в области противодействия гендерному неравенству. Это стало возможным только благодаря совместным усилиям государства и гражданского общества важной частью которого является медиа», - сказала Аида Балаева.

Спикер подчеркнула, что проводимая гендерная политика улучшает положение страны в международных рейтингах и индексах.

«По результатам 2021 года, по индексу гендерного равенства Казахстан улучшил показатели и поднялся в рейтинге до 65 места среди 146. Это лидирующая позиция в Центрально-Азиатском регионе и мы работаем над тем, чтобы устойчивое улучшение показателей продолжалось», - отметила Аида Балаева.

Заместитель руководителя Администрации Президента РК также заявила, что женщины Казахстана все чаще занимают ключевые позиции.

«Действующая концепция семейной и гендерной политики до 2030 года позволит улучшить эти показатели. В течение ближайших восьми лет в планах Казахстана существенно сократить гендерный разрыв», - добавила Аида Балаева.


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