Казахстан является боксерской страной, и моя обязанность - приехать сюда - глава AIBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв прибыл в Казахстан. Встреча высокого гостя состоялась в Международном аэропорту города Нур-Султана. Приём, совместными усилиями организовали представители Казахстанской федерации бокса, Министерства культуры и спорта РК, а также управление физической культуры и спорта акимата столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kfb.kz.

Это первый официальный визит нынешнего президента AIBA в страну.

Первым делом Умар Назарович попробовал казахскую национальную кухню — бауырсаки и кумыс. А затем состоялась фотосессия и интервью с республиканскими СМИ.

Основная цель приезда — сотрудничество и дальнейшее развитие бокса в республике.

«Казахстан является боксерской страной, и моя обязанность - приехать сюда, увидеть, как здесь готовятся ваши ребята, как работают тренеры. Сборная Казахстана была одной и лучших в конкуренции сильнейших стран. Учитывая, что мы проводим сейчас реформы в судействе, подаются любые протесты, мы хотим, чтобы в AIBA в первую очередь были честность и открытость. Мы благодарим вашу национальную федерацию, потому что благодаря им существует этот красивейший вид спорта», — сказал в своём интервью Умар Кремлёв.

У главы международной федерации запланирован ряд двусторонних встреч в Казахстане. Кроме этого, президент АИБА посетит тренировку столичных боксеров на стадионе «Астана-Арена».

Как сообщили в Казахстанской федерации бокса, в рамках открытой тренировки со спортсменами, состоится фотосессия, вручение подарочной боксерской экипировки от президента AIBA и интервью представителям СМИ Казахстана.