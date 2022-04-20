Казахстан взял на контроль крупные трансграничные переводы физлиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по противодействию вывода капитала за рубеж органы государственных доходов Министерства финансов по данным Национального банка о транзакциях свыше 50 тысяч долларов проводят налоговый контроль крупных трансграничных переводов граждан Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минфина.

Нормами Налогового кодекса установлено, что физическим лицам необходимо отражать доходы при осуществлении предпринимательской деятельности, получении прироста стоимости от реализации ценных бумаг и долей участия, декларировать наличие недвижимости, ценных бумаг и долей участия за рубежом.

На сегодняшний день органами государственных доходов осуществлен налоговый контроль, в рамках которого проанализированы платежи с назначением «платежи за товары, недвижимость, ценные бумаги, доли участия» и отражение их в налоговых декларациях.

«Всего в ходе налогового контроля проанализировано переводов физических лиц на общую сумму 1 512 млрд тенге, в том числе направленные на приобретение товаров в сумме 653 млрд тенге, недвижимости и доли участия в уставном капитале в сумме 72 млрд тенге, иных платежей в сумме 787 млрд тенге. По результатам данного анализа выявлены предполагаемые нарушения, по которым сформированы уведомления по камеральному контролю и направлены налогоплательщикам», - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Средняя сумма переводов, попавших под применение мер налогового контроля, составила более 100 млн тенге.

Как отмечают в ведомстве, указанные меры направлены на предоставление возможности самостоятельного устранения нарушений, в связи с чем, в случае получения уведомления органов государственных доходов о выявленных нарушениях по результатам камерального контроля, необходимо в течение 30 рабочих дней представить декларацию и (или) уплатить налоги, либо представить пояснение о несогласии с приложением подтверждающих документов.

Напомним, в феврале 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем интервью телеканалу «Qazaqstan» заявил о том, что нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства. Предложения по выработке механизмов возврата капитала из-за рубежа обсудили 5 апреля в Правительстве РК. За годы независимости из Казахстана незаконно были вывезены несколько десятков млрд долларов. Об этом 14 апреля заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пресс-конференции в СЦК.