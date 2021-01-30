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    04:32, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстан выступит на юниорском чемпионате мира по лыжным видам спорта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стартовала итоговая подготовка сборной команды Казахстана к юниорскому чемпионату мира по лыжным видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Он пройдет с 9 по 14 февраля 2021 года в финском Вуокатти. Казахстан на мировом первенстве по северным дисциплинам (лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина) представят атлеты Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

    В данный момент атлеты находятся в Национальном центре лыжного спорта в Щучинске, где проходят учебно-тренировочные сборы и завершают подготовительный период перед ЧМ.

    Поддержку в подготовке и выступлении на мировом первенстве спортсменам оказывает Национальный Олимпийский комитет РК.


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