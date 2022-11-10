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    23:00, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан выступит на турнире четырех континентов по шорт-треку

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 10 по 12 ноября в Солт-Лейк-Сити пройдет турнир четырех континентов по шорт-треку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В нем примет участие команда Казахстана. Состав выглядит следующим образом: Валерий Клименко, Санжар Жанисов, Мадина Жанбусинов, Мерсаид Жаксыбаев, Кадиша Бахиткереева, Алия Амиргалиева, Айбек Насен, Алишер Абулкатимов, Акнур Жанадил, Гульдана Жалмухан.

    Фото: olympic.kz


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