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    23:00, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстан выступит на чемпионате Европы по биатлону

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    ДУШНИКИ-ЗДРУЙ. КАЗИНФОРМ - Завтра, 27 января, в Душники-Здруй на Таурон Душники Арена (Польша) стартует Открытый чемпионат Европы по биатлону. На старт выйдут и казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Последним стартом для нашей команды был этап Кубка мира в Антхольце. Буквально сразу после него состав отправился в Польшу, где сейчас и проводит заключительные тренировки перед соревнованиями.

    По словам главного тренера Максата Шаранова, чемпионат Европы - это один из этапов подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Поклюке (Словения). Продлится ЧЕ до 31 января.

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