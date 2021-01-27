Казахстан выступит на чемпионате Европы по биатлону

ДУШНИКИ-ЗДРУЙ. КАЗИНФОРМ - Завтра, 27 января, в Душники-Здруй на Таурон Душники Арена (Польша) стартует Открытый чемпионат Европы по биатлону. На старт выйдут и казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Последним стартом для нашей команды был этап Кубка мира в Антхольце. Буквально сразу после него состав отправился в Польшу, где сейчас и проводит заключительные тренировки перед соревнованиями.

По словам главного тренера Максата Шаранова, чемпионат Европы - это один из этапов подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Поклюке (Словения). Продлится ЧЕ до 31 января.

