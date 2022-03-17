Казахстан выступит на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Таиланде состоится чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Казахстан на нем представят 20 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Состав команды выглядит следующим образом:

Маргарита Торлопова;

Гульжайна Тыныбекова;

Иван Лукьянов;

Ольга Сурмина;

Александр Емельянов;

Ольга Шмелева;

Наталья Сергеева;

Дарья Петрова;

Татьяна Токарницкая;

Анастасия Березовская;

Ульяна Киселева;

Сергей Токарницкий;

Кирилл Тубаев;

Виктория Романова;

Игорь Ряшенцев;

Сергей Емельянов;

Тимофей Емельянов;

Виктор Степанов;

Мерей Медетов;

Ануар Альмагамбетов.

ЧА пройдет с 24 по 27 марта.