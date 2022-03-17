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    17:29, 17 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан выступит на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Таиланде состоится чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Казахстан на нем представят 20 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Состав команды выглядит следующим образом:

    Маргарита Торлопова;

    Гульжайна Тыныбекова;

    Иван Лукьянов;

    Ольга Сурмина;

    Александр Емельянов;

    Ольга Шмелева;

    Наталья Сергеева;

    Дарья Петрова;

    Татьяна Токарницкая;

    Анастасия Березовская;

    Ульяна Киселева;

    Сергей Токарницкий;

    Кирилл Тубаев;

    Виктория Романова;

    Игорь Ряшенцев;

    Сергей Емельянов;

    Тимофей Емельянов;

    Виктор Степанов;

    Мерей Медетов;

    Ануар Альмагамбетов.

    ЧА пройдет с 24 по 27 марта.


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