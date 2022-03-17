17:29, 17 Март 2022 | GMT +6
Казахстан выступит на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Таиланде состоится чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Казахстан на нем представят 20 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Состав команды выглядит следующим образом:
Маргарита Торлопова;
Гульжайна Тыныбекова;
Иван Лукьянов;
Ольга Сурмина;
Александр Емельянов;
Ольга Шмелева;
Наталья Сергеева;
Дарья Петрова;
Татьяна Токарницкая;
Анастасия Березовская;
Ульяна Киселева;
Сергей Токарницкий;
Кирилл Тубаев;
Виктория Романова;
Игорь Ряшенцев;
Сергей Емельянов;
Тимофей Емельянов;
Виктор Степанов;
Мерей Медетов;
Ануар Альмагамбетов.
ЧА пройдет с 24 по 27 марта.