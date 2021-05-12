Казахстан выступает за решение палестинско-израильского конфликта мирным путем - МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИД Республики Казахстан опубликовано заявление в связи с эскалацией насилия в Восточном Иерусалиме и обострением палестино-израильских отношений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Выражаем обеспокоенность эскалацией насилия в Восточном Иерусалиме и обострением палестино-израильских отношений.

В складывающейся ситуации все вовлеченные стороны должны проявить сдержанность и отказаться от шагов, ведущих к дальнейшему ухудшению ситуации.

Призываем избегать актов подстрекательства вокруг комплекса мечети Аль-Акса и уважать статус-кво.

Надеемся, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения эскалации напряженности в священный месяц Рамадан.

Казахстан выступает за справедливое решение палестинско-израильского конфликта исключительно мирным путем на основе формулы «Two State solution» и соответствующих резолюций Организаций Объединенных Наций», - отмечается в заявлении МИД РК.

Как сообщалось, Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами.