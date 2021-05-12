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    19:52, 11 Май 2021 | GMT +6

    Казахстан выступает за решение палестинско-израильского конфликта мирным путем - МИД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИД Республики Казахстан опубликовано заявление в связи с эскалацией насилия в Восточном Иерусалиме и обострением палестино-израильских отношений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    «Выражаем обеспокоенность эскалацией насилия в Восточном Иерусалиме и обострением палестино-израильских отношений.

    В складывающейся ситуации все вовлеченные стороны должны проявить сдержанность и отказаться от шагов, ведущих к дальнейшему ухудшению ситуации.

    Призываем избегать актов подстрекательства вокруг комплекса мечети Аль-Акса и уважать статус-кво.

    Надеемся, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения эскалации напряженности в священный месяц Рамадан.

    Казахстан выступает за справедливое решение палестинско-израильского конфликта исключительно мирным путем на основе формулы «Two State solution» и соответствующих резолюций Организаций Объединенных Наций», - отмечается в заявлении МИД РК.

    Как сообщалось, Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами.


    Теги:
    для BELTA Международная деятельность Главная МИД РК Внешняя политика Казахстана
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