Казахстан выстроил последовательную антикоррупционную политику - Крымбек Кушербаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - V Ежегодная антикоррупционная конференция начала свою работу в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках конференции планируется обсуждение актуальных проблем противодействия коррупции и возможные пути их решения.

В мероприятии принимают участие более 20 спикеров из 10 стран. Участников конференции поприветствовал Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев.





«Для многих стран мира коррупция является серьезным препятствием для успешного экономического развития, но самое главное - лишая граждан доступа к основным правам и благосостоянию, подрывает их доверие к государственным институтам», - сказал Крымбек Кушербаев.

Он также отметил, что «Глава государства в своем Послании еще раз подчеркнул необходимость системного противодействия коррупции».

«С момента становления страны мы выстроили целенаправленную и последовательную антикоррупционную политику, реализуемую на системной и комплексной основе. Казахстан, являясь полноправным членом Конвенции ООН против коррупции, антикоррупционной сети ОЭСР и с этого года Группы государств против коррупции (ГРЕКО), принял на себя ряд серьезных международных обязательств. Сформирована эффективная законодательная база, основанная на лучшем отечественном и международном опыте. Ориентируясь на повышение благосостояния граждан, мы определяем новые модели развития, которая позволит создать общество свободное от коррупции», - проинформировал участников Государственный секретарь.





«Для этого проводится масштабная реформа государственной службы, создается профессиональный государственный аппарат, нацеленный на инновационное развитие. Созданы эффективный механизм защиты бизнеса и инвестиции, повышается прозрачность госорганов, расширяется поле общественного контроля. Широкое применение цифровых решений, сфера оказания госуслуг, по нашему мнению, значительно сократят бытовую коррупцию», - сказал К. Кушербаев.

По словам Крымбека Кушербаева, современный облик антикоррупционной политики Казахстана отражает прежде всего приоритет методов превенции, профилактики, отход от карательных репрессивных подходов.

«Такая парадигма доказала свою действенность и принятые меры высоко оценены международным экспертами и мировыми рейтинговыми агентствами. К примеру, по оценкам Всемирного банка за последний год Казахстан в два раза улучшил показатели по индикатору «Контроль коррупции», - добавил Госсекретарь.



