2 Июня 2022 19:27

Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с МВФ — Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с представителями миссии Международного Валютного Фонда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Во встрече приняли участие глава миссии МВФ по Казахстану Николя Бланше, его заместитель Алехандро Хайденберг, старший экономист Департамента Европы Грегорио Импавидо, а также исполнительный директор Швейцарской подгруппы стран Петр Трабински и руководители ряда центральных государственных органов РК.

Открывая встречу, Алихан Смаилов отметил, что Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с МВФ. В этом году наша страна и Организация отмечают 30-летие сотрудничества.

В настоящее время Правительство РК проводит активную работу по реализации демократических и социально-экономических преобразований, обозначенных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в концепции «Новый Казахстан».

Они направлены на укрепление законодательной власти, верховенство права, качественную модернизацию экономики, усиление конкуренции, защиту частной собственности, демонополизацию, снижение избыточного присутствия государства в экономике.

«Усилия МВФ по расширению возможностей для экономики Казахстана имеют для нас важное значение в свете реализации новых реформ», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-Министр добавил, что Казахстан заинтересован в передовом международном опыте по декарбонизации экономики, низкоуглеродному развитию и внедрению эффективных механизмов фискальной политики.

Со своей стороны, Николя Бланше отметил, что за прошедший период была проведена продуктивная работа по многим направлениям сотрудничества. При этом МВФ готов и дальше оказывать Казахстану необходимую поддержку.

В ходе встречи участники обсудили итоги миссии МВФ, рекомендации по приоритетным направлениям макроэкономической политики и структурным реформам, планы Правительства РК по снижению углеродного следа, а также дальнейшие этапы взаимодействия Казахстана и МВФ.

«Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить МВФ за постоянную поддержку нашей работы. Выражаю надежду на продолжение эффективного сотрудничества», — заключил Премьер-Министр РК.

Международный Валютный Фонд – специализированное учреждение ООН, созданное 27 декабря 1945 года для развития международного сотрудничества в валютно-финансовой сфере, совместной работы над экономическими проблемами, кредитования и консультирования стран-дебиторов, а также сбора и публикации международной финансовой статистики.

Казахстан является членом МВФ с 1992 года. За это время между нашей страной и фондом заключен ряд взаимовыгодных соглашений. Миссия МВФ ежегодно посещает Казахстан для проведения консультаций.