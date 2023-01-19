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Казахстан вышел в полуфинал хоккейного турнира Универсиады-2023

19 Января 2023, 10:19
Казахстан вышел в полуфинал хоккейного турнира Универсиады-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Студенческая сборная Казахстана вышла в полуфинал хоккейного турнира Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсид (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Сборная Казахстана обеспечила себе выход в полуфинал. Если сборные Казахстана, Словакии и США наберут одинаковое количество очков, лидеры будут определены по разнице шайб в очных встречах. Соперник нашей команды определится по итогам оставшихся матчей», — отметили в Казахстанской федерации хоккея.

В группе сборная Казахстана разгромила команды Южной Кореи (5:1), Венгрии (9:1), Великобритании (15:1) и Словакии (4:0), однако в заключительном матче потерпела поражение от сборной США (1:4).


Фото: icehockey.kz

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