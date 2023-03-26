Казахстан вышел в полуфинал чемпионата Азии по водному поло

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по водному поло одержала победу в матче четвертьфинала чемпионата Азии в Сингапуре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«В плей-офф третьего четвертьфинала чемпионата Азии по водному поло 2023 Сингапур встретился с Казахстаном. Сингапур оказал сильную борьбу и был полон решимости победить и выйти в полуфинал. Однако казахстанцы одержали верх благодаря своему опыту и использовали его в последней четверти матча. В итоге Казахстан вышел победителем со счетом 10-7 и стал третьей командой, вышедшей в полуфинал. Лучшим игроком матча признан Мурат Шакенов из Казахстана», — сообщили в пресс-службе Ассоциации плавания Сингапура.