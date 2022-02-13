Казахстан вышел в финал этапа кубка мира по батутной гимнастике

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Столица Азербайджана в эти дни принимает этап Кубка мира по батутной гимнастике. Казахстанским спортсменам удалось пробиться в финал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха спортсмены добились в синхронных прыжках. За медали будут биться Роман Барков и Игорь Грачев.

В индивидуальных прыжках Роман Барков, Данил Мусабаев и Ерлан Тасмагамбетов квалифицировались в полуфинал.