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Казахстан вышел в финал этапа кубка мира по батутной гимнастике
13 Февраля 2022 13:52
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БАКУ. КАЗИНФОРМ - Столица Азербайджана в эти дни принимает этап Кубка мира по батутной гимнастике. Казахстанским спортсменам удалось пробиться в финал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Успеха спортсмены добились в синхронных прыжках. За медали будут биться Роман Барков и Игорь Грачев.
В индивидуальных прыжках Роман Барков, Данил Мусабаев и Ерлан Тасмагамбетов квалифицировались в полуфинал.
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