Казахстан выразил обеспокоенность торговыми разбирательствами Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Жанель Кушукова провела переговоры с украинской делегацией во главе с заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговым представителем Украины Тарасом Качка по вопросам торговых мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

В ходе встречи вице-министр в частности выразила обеспокоенность по возможному принятию Украиной защитных мер в отношении казахстанских предприятий – производителей подшипников качения и минеральных удобрений.

В настоящее время украинской стороной проводятся антидемпинговое расследование в отношении подшипников качения и специальные защитные расследования в отношении минеральных удобрений, происходящих из Казахстана.

В Казахстане единственным предприятием по производству подшипников является АО «ЕПК Степногорск», который в прошлом году в конкурентной борьбе выиграл тендер на поставки подшипников на украинские железные дороги. Средний годовой импорт подшипников в Украину составляет 2,1 тыс. тонн.

Производителями минеральных удобрений в Казахстане являются два предприятия: ТОО «Казфосфат» и АО «КазАзот». Оба предприятия поставляют минеральные удобрения на украинский рынок(за год в среднем 113 тыс. тонн).

«Казахстанская сторона выражает обеспокоенность проводимым украинскими властями защитным расследованиям. Рынок Украины является традиционным для казахстанских производителей подшипников и минеральных удобрений и установление барьеров в отношении их поставок из Казахстана может серьезно ухудшить экономическое положение казахстанских производителей», - сообщила Жанель Кушукова.

В ответном слове, украинская сторона подняла вопросы об антидемпинговых расследованиях, проводимых Евразийской экономической комиссией, и торговых мер, применяемых некоторыми странами ЕАЭС в отношении товаров из Украины.

В ходе встречи стороны также обсудили подготовку к предстоящей 12-ой Министерской конференции ВТО, которая состоится 8-11 июня 2020 года в г. Нур-Султан. Украинская сторона выразила готовность оказать поддержку при выработке позиций по основным вопросам повестки дня предстоящего мероприятия.

Стороны оговорили возможность проведения двусторонней Межправительственной комиссии, а также вопросы дальнейшего развития двусторонней торговли.