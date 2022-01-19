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Казахстан выражает благодарность союзникам – членам ОДКБ за оказание своевременной помощи – МИД РК

19 Января 2022 15:01
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Казахстан выражает благодарность союзникам – членам ОДКБ за оказание своевременной помощи – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан выражает благодарность союзникам – членам ОДКБ за оказание своевременной помощи. Об этом заявил директор Департамента евразийской интеграции МИД РК Александр Синяговский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Выражаем благодарность нашим союзникам за оказание своевременной помощи. Присутствие миротворческой миссии позволило высвободить значительную часть казахстанских сил и средств для непосредственного проведения антитеррористической операции. 10 января текущего года была организована внеочередная сессия Совета Коллективной безопасности ОДКБ. Она открыто транслировалась в СМИ. Все главы государств ОДКБ подчеркнули важность и значимость миротворческой миссии. Отмечаем личный вклад Генерального секретаря, всех сотрудников секретариата, объединенного штаба Организации за успешную организацию и проведение миротворческой миссии нашей стране», - сказал директор Департамента евразийский интеграции.

Александр Синяговский отметил, что миротворческая миссия реализована в духе союзнической взаимной поддержки.

Ранее сообщалось, что миссия миротворческих сил ОДКДБ на территории Казахстана успешно завершена.


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#МИД РК   #ОДКБ   #Безопасность   #ЧП-2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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