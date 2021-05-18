13:05, 18 Май 2021 | GMT +6
Казахстан выполняет авиарейсы в 13 стран
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По международным направлениям из Казахстана выполняются регулярные авиарейсы в 13 стран по 40 маршрутам с частотой 117 рейсов в неделю. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.
Турция – 12 рейсов в неделю;
ОАЭ – 31 рейс в неделю;
Узбекистан - 22 рейса в неделю;
Россия – 10 рейсов в неделю;
Кыргызстан – 7 рейсов в неделю;
Беларусь – 4 рейса в неделю;
Украина – 4 рейса в неделю;
Германия – 9 рейсов в неделю;
Грузия – 9 рейсов в неделю;
Таджикистан – 2 рейса в неделю;
Южная Корея – 2 рейса в неделю;
Египет – 2 чартерных рейса в неделю;
Мальдивы – 3 рейса в неделю.