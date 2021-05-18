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    13:05, 18 Май 2021 | GMT +6

    Казахстан выполняет авиарейсы в 13 стран

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По международным направлениям из Казахстана выполняются регулярные авиарейсы в 13 стран по 40 маршрутам с частотой 117 рейсов в неделю. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

    Турция – 12 рейсов в неделю;
    ОАЭ – 31 рейс в неделю;
    Узбекистан - 22 рейса в неделю;
    Россия – 10 рейсов в неделю;
    Кыргызстан – 7 рейсов в неделю;
    Беларусь – 4 рейса в неделю;
    Украина – 4 рейса в неделю;
    Германия – 9 рейсов в неделю;
    Грузия – 9 рейсов в неделю;
    Таджикистан – 2 рейса в неделю;
    Южная Корея – 2 рейса в неделю;
    Египет – 2 чартерных рейса в неделю;
    Мальдивы – 3 рейса в неделю.


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