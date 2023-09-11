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    19:54, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан выигрывает после первого тайма в матче с Северной Ирландией

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сборная Казахстана принимает команду Северной Ирландии, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    После первого тайма Казахстан выигрывает со счетом 1:0. На 27-й минуте результативным ударом отметился Максим Самородов.

    Сборная Казахстана вышла на эту игру в таком составе: Шацкий, Тапалов, Быстров, Марочкин, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Бейсебеков, Тагыберген, Оразов, Самородов.

    Напомним, после пяти туров сборная Казахстана имеет в активе девять очков. В своем последнем матче подопечные Магомеда Адиева дома проиграли сборной Финляндии (0:1). У сборной Северной Ирландии — три очка. В последней игре североирландские футболисты в гостях уступили команде Словении (2:4).

    Как сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев и казахстанский боксер Геннадий Головкин присутствуют на матче в Астане.





    Фото, видео: пресс-служба Президента РК


    Теги:
    Спорт Футбол Президент Казахстана Видео Головкин Астана
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