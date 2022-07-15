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Казахстан выиграл «золото» турнира по дзюдо серии Grand Slam в Загребе
15 Июля 2022 22:10

Казахстан выиграл «золото» турнира по дзюдо серии Grand Slam в Загребе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Магжан Шамшадин стал победителем турнира по дзюдо серии Grand Slam в Загребе (Хорватия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он завоевал золотую медаль в категории до 60 кг. В финале Шамшадин оказался сильнее корейца Вон Джин Кима.

Длительный период времени дзюдоисты не могли выявить сильнейшего. В итоге Ким получил третье предупреждение, что автоматически принесло Шамшадину победу — оппонент остался с «серебром».

Казахстанец Елдос Сметов (до 66 кг) дошел до утешительного раунда, где уступил Иво Верхорстерту (Нидерланды), завершив турнир на седьмом месте.


Фото: olympic.kz
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