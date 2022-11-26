Казахстан выиграл «золото» молодежного чемпионата мира по боксу

26 Ноября 2022, 03:10

ЛА-НУСИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Элина Базарова провела финальный бой на молодежном чемпионате мира в Ла-Нусии (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 54 килограммов Базарова сразилась за «золото» с представительницей Германии Куцохристу Хрисоваланту и одержала победу единогласным решением судей — 5:0 (30-26, 30-26, 30-27, 29-27, 29-27). В первом раунде казахстанка дважды отправила свою соперницу в нокдаун.

Таким образом, Элина Базарова закончила выступление на молодежном мировом первенстве с золотой медалью, а Куцохристу Хрисоваланту стала серебряной призеркой соревнований.









Фото: Sports.kz