20 Августа 2022 03:02

Казахстан выиграл вторую медаль за день на чемпионате мира по борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Девушка-борец из Казахстана Анастасия Панасович стала призером чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, который в эти дни проходит в болгарской Софие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В финальной схватке в весовой категории до 72 кг казахстанская спортсменка встретилась с представительницей США Амит Элор и потерпела поражение, выиграв серебряную медаль турнира.

Ранее другая казахстанка Алтын Шагаева также выиграла «серебро» соревнований в весовой категории до 53 кг. В категории до 59 кг бронзовую медаль завоевала Мадина Аман.

Фото: пресс-служба Федерации борьбы РК