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Казахстан выиграл вторую медаль Паралимпиады-2020

27 Августа 2021 11:13
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Казахстан выиграл вторую медаль Паралимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанский дзюдоист Ануар Сариев вышел в финал Паралимпийских игр-2020 в Токио в весовой категории до 60 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В полуфинальной схватке он иппоном взял верх над спортсменом из Венесуэлы Маркосом Бланко. В финале Ануару будет противостоять азербайджанский парадзюдоист Вугар Ширинли. Решающие поединки начнутся с 13:00.

Таким образом, Сариев гарантировал сборной Казахстана вторую медаль Паралимпиады-2020. Накануне счет наградам страны на текущих Играх открыл пауэрлифтер Давид Дегтярев, взявший «золото» в весовой категории до 54 килограммов.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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