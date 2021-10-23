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    17:09, 23 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан выиграл вторую медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстан выиграл вторую медаль на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Казахстанец Денис Никиша завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 метров. По итогам выступления казахстанец показал результат 40.876 секунды.

    Золотые и серебряные медали завоевали венгры Шаолинь Сандор и Джон Генри Крюгер соответственно.

    Напомним, серебряную награду для команды завоевал Адиль Галиахметов в соревнованиях на дистанции 1500 метров среди мужчин. Он пробежал дистанцию ​​за 2 минуты 18.680 секунд.


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