Казахстан выиграл вторую медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстан выиграл вторую медаль на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Казахстанец Денис Никиша завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 метров. По итогам выступления казахстанец показал результат 40.876 секунды.

Золотые и серебряные медали завоевали венгры Шаолинь Сандор и Джон Генри Крюгер соответственно.

Напомним, серебряную награду для команды завоевал Адиль Галиахметов в соревнованиях на дистанции 1500 метров среди мужчин. Он пробежал дистанцию ​​за 2 минуты 18.680 секунд.