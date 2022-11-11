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    17:10, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан выиграл второе «золото» на чемпионате Азии-2022 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Жайна Шекербекова (54 кг) выступила в финале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В поединке за «золото» Шекербекова встретилась с таиландкой Джутамас Джитпонг и одержала победу единогласным решением судей. Таким образом, Жайна Шекербекова выиграла золотую медаль континентального первенства.

    Ранее по ходу турнира Шекербекова также победила японку Нариту Хану и представительницу Тайваня Хуан Сяо Вень. Жайна Шекербекова принесла сборной Казахстана второе «золото» на чемпионате Азии в Аммане: первую золотую медаль завоевала Алуа Балкибекова (48 кг) — в финале она должна была драться с японской спортсменкой Като Хикару, однако та из-за травмы не вышла на ринг.


    Фото: sports.kz

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