Казахстан выиграл второе «золото» на чемпионате Азии-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Жайна Шекербекова (54 кг) выступила в финале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В поединке за «золото» Шекербекова встретилась с таиландкой Джутамас Джитпонг и одержала победу единогласным решением судей. Таким образом, Жайна Шекербекова выиграла золотую медаль континентального первенства.

Ранее по ходу турнира Шекербекова также победила японку Нариту Хану и представительницу Тайваня Хуан Сяо Вень. Жайна Шекербекова принесла сборной Казахстана второе «золото» на чемпионате Азии в Аммане: первую золотую медаль завоевала Алуа Балкибекова (48 кг) — в финале она должна была драться с японской спортсменкой Като Хикару, однако та из-за травмы не вышла на ринг.

Фото: sports.kz