РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:50, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан выиграл второе «золото» Гран-при по велоспорту на треке в России

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Омске (Россия) проходит этап серии Гран-при по велоспорту на треке. Казахстан отметился второй золотой медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Ее автором стал Алишер Жумакан. Он выиграл групповую гонку по очкам. Вторым стал россиянин Кирилл Мальков. Третьим - Аркадий Еремин (Россия).

    Отметим, что ранее обладателем золотой медали стал Артем Захаров. Он первенствовал в скретче.

    Теги:
    Спорт Главная
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!