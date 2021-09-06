Казахстан выиграл второе «золото» Гран-при по велоспорту на треке в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Омске (Россия) проходит этап серии Гран-при по велоспорту на треке. Казахстан отметился второй золотой медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Ее автором стал Алишер Жумакан. Он выиграл групповую гонку по очкам. Вторым стал россиянин Кирилл Мальков. Третьим - Аркадий Еремин (Россия).

Отметим, что ранее обладателем золотой медали стал Артем Захаров. Он первенствовал в скретче.