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Казахстан выиграл второе «золото» чемпионата мира по самбо в Ташкенте
12 Ноября 2021 21:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Еще один казахстанский самбист завоевал золотую медаль на чемпионате мира-2021 в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Второе «золото» на турнире стране принес Рахат Жананиет, выступающий в весовой категории до 64 килограммов. В финале он победил таджикистанца Хушкадама Хусравова и стал чемпионом мира. Видео фрагментов этого боя можно посмотреть ниже.
Ранее также золотую медаль чемпионата мира-2021 выиграла казахстанка Гульдана Алмуханбетова (54 кг) – в финале она победила Нехитбаатар Баярму из Монголии. Кроме того, первый день соревнований принес сборной Казахстана одну серебряную и одну бронзовую медали.
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