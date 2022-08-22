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    01:14, 22 Август 2022 | GMT +6

    Казахстан выиграл три медали на чемпионате мира по борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана завоевала три медали на молодежном чемпионате мира U-20 по греко-римской борьбе, который проходил в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Серебряным призером соревнований стал Юсуф Мациев, выступающий в весовой категории до 97 кг: в финале он встретился с иранцем Али Рамезанали и потерпел поражение со счетом 4:9. Бронзовые медали сборной Казахстана принесли Динмухаммед Кошкар (до 67 кг) и Максат Сайлау (до 87 кг): Кошкар в схватке за «бронзу» одержал победу над турком Онуром Юртада — 3:2, а Сайлау оказался сильнее украинского борца Никиты Алексеева — 3:0.

    Ранее сообщалось, что борец из Казахстана Юсуф Мациев стал финалистом чемпионата мира по борьбе до 20 лет.


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