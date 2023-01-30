Казахстан выиграл третий подряд матч на юниорском ЧМ по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В третьем матче в рамках чемпионата мира в Софии в группе «B» второго дивизиона женская юниорская сборная Казахстана обыграла Бельгию со счетом — 5:3, передает передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской хоккейной федерации.

Казахстан — Бельгия 5:3 (2:1, 0:2, 3:0)

Шайбы:

1:0 — 04:53 Раковская (Войцицкая). В равенстве

2:0 — 09:31 Зубкова. В равенстве

2:1 — 09:44 Ван Хооф (Паулиссен). В равенстве

2:2 — 26:47 Азитемина-Кудидила (Ван Хооф). В равенстве

2:3 — 37:40 Семпелс (Соммерщух). В большинстве

3:3 — 44:20 Крухольская (Зубкова). В большинстве

4:3 — 47:30 Зубкова (Яковлева). В равенстве

5:3 — 57:05 Зубкова (Мескини, Яковлева). В равенстве

Вратари: Прицкер (Агеева, 37:40 — 60:00) — Белманс.

В первом матче ЧМ наши хоккеистки разгромили сборную Болгарии, во втором - сборную Новой Зеландии.

Фото: @kazakhstanhockey