Казахстан выиграл третий подряд матч на юниорском ЧМ по хоккею
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В третьем матче в рамках чемпионата мира в Софии в группе «B» второго дивизиона женская юниорская сборная Казахстана обыграла Бельгию со счетом — 5:3, передает передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской хоккейной федерации.
Казахстан — Бельгия 5:3 (2:1, 0:2, 3:0)
Шайбы:
1:0 — 04:53 Раковская (Войцицкая). В равенстве
2:0 — 09:31 Зубкова. В равенстве
2:1 — 09:44 Ван Хооф (Паулиссен). В равенстве
2:2 — 26:47 Азитемина-Кудидила (Ван Хооф). В равенстве
2:3 — 37:40 Семпелс (Соммерщух). В большинстве
3:3 — 44:20 Крухольская (Зубкова). В большинстве
4:3 — 47:30 Зубкова (Яковлева). В равенстве
5:3 — 57:05 Зубкова (Мескини, Яковлева). В равенстве
Вратари: Прицкер (Агеева, 37:40 — 60:00) — Белманс.
В первом матче ЧМ наши хоккеистки разгромили сборную Болгарии, во втором - сборную Новой Зеландии.
Фото: @kazakhstanhockey