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    23:18, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан выиграл третий бой за день на чемпионате мира по боксу в Белграде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Саматали Тольтаев провел свой дебютный бой на чемпионате мира-2021 в Белграде и одержал победу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Его первым соперником в 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов был таец Хунатип Пиднуч. Бой закончился победой Тольтаева раздельным решением судей.

    Таким образом, Саматали Тольтаев вышел в 1/8 финала в своем весе и принес сборной Казахстана уже третью победу за день: ранее свои бои также выиграли Махмуд Сабырхан (54 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

    Последним казахстанским боксером, который сегодня выступит на ЧМ-2021 в Белграде, станет Асланбек Шымбергенов (71 кг) — он сразится с соперником из Узбекистана Шахрамом Гиясовым.



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