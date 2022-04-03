Казахстан выиграл третий бой подряд на старте турнира по боксу в Таиланде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Аятулла Такижанов провел свой первый бой на турнире Thailand Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником стал Ситисак Чумкумарн из Таиланда. Поединок закончился победой казахстанца по очкам.

Ранее на турнире выступили еще два представителя Казахстана. Чемпион мира Сакен Бибосынов победил соотечественника Санжара Ташкенбая, а еще один призер первенства планеты Серик Темиржанов разобрался с филиппинцем Марио Фернандесом.

Помимо вышеназванных боксеров, на турнире выступят Санатали Тольтаев, Султан Мусинов, Асланбек Шымбергенов, Тимур Нурсеитов, Аятулла Такижанов, Нурбек Оралбай, Айбек Оралбай и Сагындык Тогамбай.





Фото: sports.kz







